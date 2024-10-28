Платная парковка появится на некоторых улицах Подмосковья с 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Платная парковка появится в нескольких подмосковных городах с 1 ноября, пишет пресс-служба областного департамента транспорта.

"Это позволит ликвидировать хаотичную парковку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение по ряду городских улиц", – объяснили в ведомстве.

Платные парковки появятся у дома правительства региона и Мособлсуда в Красногорске, на Железнодорожной улице в Королеве, на улицах Ленина, Дзержинского и Ашхабадской в Реутове, а также на Заводской улице, Советском проезде и на Советской улице до отделения местного банка в Видном.

Уточняется, что все полученные средства пойдут в бюджеты местных муниципалитетов в целях проведения работ по благоустройству, ремонту и содержанию территорий.

Доступен лишь один тариф, в рамках которого стоимость не зависит от времени суток. 40 рублей придется отдать в местах возле железнодорожных станций, а 50 – на городских улицах. В дни государственных праздников на этих улицах автомобили можно оставлять бесплатно.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября стоимость городской парковки также изменится на некоторых улицах Москвы – на 27 улицах она станет меньше. Речь идет о тех местах, где загруженность парковочных мест менее 50%.

