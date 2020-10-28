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28 октября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

"Москва сегодня": бензин может вырасти в цене в ноябре

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В столице более 160 электробусных маршрутов. Благодаря этому Москва находится в числе мировых лидеров по развитию электротранспорта. С запуском современной российской экологичной техники поездки стали удобнее, а воздух в городе чище.

"В мае 2024 года Сергей Собянин дал старт запуску первого в России беспилотного трамвая. За время двух этапов тестирования он проехал по улицам столицы 2 тысячи километров. На новом транспорте реализовано взаимное дублирование работы разных систем для высокой надежности обнаружения объектов. Беспилотная технология – уникальная разработка в Европе, которая принадлежит правительству Москвы. В конце 2025 года трамвай полностью перейдет на беспилотный режим", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Работники ГКУ "АМПП" администрируют сеть парковок, перемещают неправильно припаркованные авто, делают движение безопаснее. Благодаря этой работе в Москве больше нет хаотичной парковки, а движение стало свободнее и быстрее.

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