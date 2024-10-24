"Мой район. Новости": в Москве сократилось число аварий с участием электросамокатов

В Москве резко сократилось число аварий с участием электросамокатов. Как рассказали в Центре организации движения, три месяца назад в некоторых районах города начался эксперимент – самокаты перенастроили, принудительно снизив максимальную скорость на 5 километров в час. В результате количество ДТП с ними сократилось почти вдвое. А число наездов на пешеходов упало на 67%.

Как говорят специалисты, на снижение аварийности влияют также развитие вело-инфраструктуры и рост культуры вождения. Самокатчиков обучают правилам безопасного вождения, штрафуют, блокируют аккаунты в сервисах аренды за нарушения и контролируют с помощью камер.

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