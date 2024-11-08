Цены на ж/д билеты вырастут более чем на 11% с 1 декабря

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Цены на железнодорожные билеты в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования вырастут на 11,6% с 1 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку ФАС к проекту распоряжения правительства об индексации тарифов.

Со следующего месяца также вырастут на 13,8% и тарифы на железнодорожные перевозки грузов, говорится в документе. Помимо этого, с 1 января 2025 года планируется индексация тарифов на перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов (+5%) и на порожний пробег полувагонов и платформ (+10%).

Предполагается, что такое решение сформируют стабильные источники финансирования инвестиций для развития железнодорожной инфраструктуры.

Ранее Минтранс РФ предложил предоставлять скидку в 50% детям в возрасте от 10 до 17 лет на ж/д билеты в плацкартных, общих и двухэтажных вагонах с четырехместными купе круглый год. Сейчас такая льгота доступна учащимся очной формы обучения общеобразовательных учреждений с сентября по май.

В ведомстве подчеркнули, что это предложение позволит оказывать еще большую помощь семьям с детьми. Также оно упростит покупку билетов тем, что больше не будет требоваться справка из учебных заведений об обучении.