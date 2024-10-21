Российские авиакомпании могут дать пассажирам право самостоятельно сдавать багаж

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Авиакомпании в России совместно с Минтрансом РФ рассматривают инициативу передать пассажирам право самостоятельно регистрироваться и сдавать свой багаж в аэропортах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.

Ранее в СМИ писали, что с соответствующим предложением к министру транспорта РФ Роману Старовойту обратилась Международная ассоциация аэропортов (МАА).

В ведомстве отметили, что российские авиагавани начали прорабатывать возможность установки в терминалах автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для самостоятельной сдачи. Это позволит оптимизировать работу аэропортов и сократить очереди на регистрационных стойках.

Между тем Минтранс отверг предложение по легализации практики овербукинга, то есть перебронирования. Старовойт объяснил, что ведомство контролирует действия авиакомпаний, чтобы не допускать ситуаций, когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс. Подобные сбои должны решаться по закону, добавил он.

Помимо этого, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, в РФ не ожидается сильного подорожания авиабилетов. Он пояснил, что на цены влияют динамическое ценообразование, инфляционные процессы и рост авиационного топлива, которое за год подорожало более чем на 45%.