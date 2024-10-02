Минтранс РФ предложил предоставлять скидку 50% на детские ж/д билеты круглый год

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Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, согласно которому детям в возрасте от 10 до 17 лет будут ежегодно предоставлять скидку в размере 50% на железнодорожные билеты в плацкартных, общих и двухэтажных вагонах с четырехместными купе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас скидка предоставляется учащимся очной формы обучения общеобразовательных учреждений с сентября по май. При этом для того чтобы подтвердить возможность получения льготы, нужно предъявить справку из школы.

Теперь же предлагается расширить меру поддержки на весь год, а равные права на льготу будут предоставлены вне зависимости от формы получения образования. Также в рамках новой инициативы справка из учебных заведений не будет требоваться.

По версии министерства, это предложение позволит оказывать еще большую помощь семьям с детьми.

В ведомстве указали на то, что льгота будет доступна не только школьникам, но и детям, находящимся на семейном образовании и самообразовании по состоянию здоровья и иным причинам, по которым получение справки из школы может быть недоступно.

Кроме того, получить скидку смогут студенты училищ, колледжей, техникумов и институтов.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее предложил ввести запрет на повышение стоимости поездок в такси для пассажиров с детьми не старше 7 лет в непогоду и прочие периоды повышенного спроса. Соответствующее обращение он направил главе Минтранса России Роману Старовойту.

Даванков обратил внимание, что нередко возникают критические ситуации, когда доступ к транспорту в виде легкового такси становится необходимостью. При этом в случае повышенного спроса, на фоне которого существенно увеличивается цена поездки на такси с ребенком, завышенные тарифы могут стать серьезной проблемой, полагает зампред Госдумы.

