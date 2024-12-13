ЦОДД призвал отложить поездки на авто из-за загруженности дорог Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Москвичам и гостям столицы рекомендовано отложить поездки на автомобиле на поздний срок. О вечерней загруженности дорог в пятницу, 13 декабря, предупредили в Дептрансе.

"Движение в центральной части города интенсивное. Ситуация на дороге оценивается в 7 баллов", – говорится в телеграм-канале ведомства со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Гражданам посоветовали сесть за руль в более позднее время – как минимум после 19:00. Если поездку нельзя отложить, то стоит использовать городской транспорт.

В настоящий момент средняя скорость движения в городе составляет 25 километров в час. Интенсивные транспортные потоки наблюдаются на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Бережковского моста, на внутренней стороне МКАД у Ленинградского шоссе, а также на Садовом кольце в районе улицы Крымский Вал.

При этом свободными считаются Волоколамское шоссе в обоих направлениях, а также МКАД на Алтуфьевском шоссе.

По графику, несмотря на непогоду, следуют поезда "Аэроэкспресс", добавили в пресс-службе перевозчика. Там посоветовали заранее проверять расписание вылетов и планировать поездку в аэропорт.

В Москве тем временем продолжается снегопад. Он будет идти до вечера воскресенья, 15 декабря. Из-за этого водителей уже призывали быть осторожнее и сохранять внимательность. Городские коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улиц и дорог города, проводя необходимые работы по их очистке.

