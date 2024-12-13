Синоптик Шувалов: самые сильные морозы придут в Москву в ночь на 14 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Самые сильные морозы придут в Москву в ночь на субботу, 14 декабря, рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов Информационному центру правительства столицы.

Эксперт заявил, что столбики термометров могут опуститься до минус 14–15 градусов.

"А днем уже подходит теплый фронт с северо-запада. И температура повысится к концу дня до 5–7 градусов ниже нуля. И где-то уже ближе к середине дня пойдет снег. Снегопад будет от большого до умеренного", – отметил Шувалов.

В настоящее время погоду в регионе можно назвать динамичной. Кроме того, по словам синоптика, в ближайшее время будет наблюдаться резкая перемена атмосферного давления. Утром 14 декабря гребень повышенного давления будет западнее столицы, однако уже вечером 15 декабря он направится ближе к Уралу.

При этом циклон, который охватит Ботанический залив в субботу, в воскресенье придет в Москву. Пик атмосферного давления прогнозируется утром 14 декабря, а уже вечером в воскресенье давление упадет до очень низкой отметки, предупредил Шувалов.

Температура в столичном регионе начнет подниматься 15 декабря, сильных снегопадов не ожидается, резюмировал синоптик.

Между тем автомобилистов призвали быть внимательными на дороге из-за снегопада в Москве. Комплекс городского хозяйства напомнил о важности строгого соблюдения скоростного режима и дистанции с идущими впереди машинами. На фоне снегопада городские службы ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят соответствующие регламентные работы.

