Эксперт Мурадян: важно убедиться, что в туре присутствует перевозка без доплат

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Во время планирования затрат на путешествие необходимо убедиться, что в приобретенном туре присутствует перевозка без каких-либо доплат. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на эксперта Артура Мурадяна.

По его словам, подобные доплаты могут быть связаны с конкретизацией рейса, выбором посадочного места на борту, правом провоза багажа или его отсутствия.

"Второй элемент – это трансферы. Иногда туристы берут туры без трансферов в надежде найти дешевое такси на месте. Но, как правило, все всегда оказывается наоборот. Лучше заранее спланировать свою логистику, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и заплатить за услугу в 3–4 раза дороже", – подчеркнул Мурадян.

Другим важным аспектом является питание, которое предлагают в рамках тура. Так, эксперт отметил, что часто питаться "на месте" выходит в разы дороже, чем стоимость двух- или трехразового питания в отеле.

"Последнее – это, конечно, вопросы, связанные с экскурсиями, посещением достопримечательностей. Их можно купить на этапе бронирования тура, это выгоднее, чем тратить на месте драгоценные доллары или евро, которые и так в дефиците, что больно ударит по бюджету", – заметил Мурадян.

По его словам, в попытках найти дешевле можно "нарваться" на сомнительных экскурсоводов, испортив себе впечатления от отпуска.

Ранее исполнительный директор "Альянса туристических агентств" Наталия Осипова рассказала, что заниженная стоимость путевки или низкая цена на проживание в отеле должны насторожить туристов, так как это признаки мошеннической схемы.

Как отметила эксперт, еще одним из признаков мошеннических организаций является способ оплаты услуг. Как правило, мошенники всегда предлагают только перевод на карту физического лица. Однако оплата должна производиться исключительно по договору и только на расчетный счет турагентства, уточнила Осипова.