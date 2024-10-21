Эксперты заявили, что плоские тарифы сделают путешествие максимально выгодным

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Плоские тарифы на перелеты помогут сильно сэкономить при путешествии по РФ, пишет "Газета.ру" со ссылкой на экспертов одной из компаний по планированию туров.

Речь идет о так называемых субсидированных тарифах, которые устанавливаются авиакомпаниями для определенных направлений в пределах одного региона или одной страны. Стоимость билетов в таком случае не зависит от времени бронирования. Например, уверены эксперты, прямой рейс из Москвы во Владивосток будет стоить 18 100 рублей.

Чтобы сэкономить на новогоднем путешествии, можно заранее купить билеты. В случае поездки на поезде это можно сделать за 90 и 45 дней до отправления. Также стоит заранее выбрать номера в отеле, подобрав наиболее выгодное предложение.

Так, пишут эксперты, стоит обратить внимание на менее популярные локации, которые будут дешевле, но позволят испытать не менее интересный опыт. Так, для любителей гор стоит рассмотреть Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию или Урал.

При этом заметный спрос на путешествия среди российских туристов наблюдался также в Алтае и Северной Осетии – других горных регионах.

Еще одним способом выгоднее отдохнуть является поездка на личном автомобиле с компанией, чтобы серьезно снизить расходы на дорогу. Также сэкономить поможет бронирование просторного номера с несколькими спальнями, если в путешествие отправляются несколько человек, сказано в материале.

"Планируя путешествие, обратите внимание на сезонность. Как правило, в межсезонье цены на билеты и проживание ниже, а поток туристов менее интенсивный", – заключили специалисты.

Ранее исследование показало, что доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж на октябрь увеличилась на 29% по сравнению с сентябрем, до 46%. Самыми популярными направлениями стали Стамбул, Ереван, Ташкент, Анталья, Баку, Дубай, Тбилиси, Алматы, Пхукет и Минск.

