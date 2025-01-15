Ряд маршрутов изменится в Москве с 18 января

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Ряд маршрутов наземного общественного транспорта в Москве изменится с 18 января, пишет пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Изменения коснутся более 40 различных районов столицы и ближнего Подмосковья. Так, из-за открытия улицы Профессора Летохова в Троицке и Ватутинках экспрессы 398, 433, 991 и 521 пойдут под номерами е131, е132, е151 и е152. Маршрут с18 получит номер с118.

Кроме того, изменения введут на следующих маршрутах:



526 станет 126;

875 – 278;

301 – 168;

17 и 871 объединятся в с187;

873 и 873к станут с973;

302 – 192;

304 – 108;

304к – 168;

1001 – с117.

Аналогично замены номеров маршрутов наземного транспорта ждут жителей Куркина:



Вместо 959 заработает 357;

268к – 359;

268 – 362;

212 – 324.

В Московском поселении изменится трасса маршрута 446, вместо автобуса 876 пойдет с156. В районе Рязанского шоссе автобусы 902 станут курсировать до МЦД Силикатная, а вместо с986 жителям будут доступны 902 и с962. Кроме того, вместо автобуса 248 в районе метро "Тушинская" выйдет с348.

В это же время 159-й маршрут будет продлен до Кнутова, автобусы с161 станут заезжать в Шарапово, а на территории ВДНХ появится новый маршрут 522, который позволит добираться от МЦД Останкино до метро "Ботанический сад".

"Транспорт будет ходить регулярнее. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – заключил Ликсутов.



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Между тем в 2024 году в Москве скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов. Это позволило городскому транспорту ходить еще чаще и по более востребованным трассам. Так, была улучшена маршрутная сеть в районе инновационного центра "Сколково".

