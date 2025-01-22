График электричек изменится на Большом кольце МЖД 23 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Изменения внесут в график движения ряда электричек на участке Александров – Куровская Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) 23 января. Соответствующее предупреждение появилось на официальном портале Российских железных дорог (РЖД).

Это связано с работами по обновлению ПО микропроцессорной системы управления движением поездов на станции Киржач. С 07:40 до 15:10 установлены технологические окна.

"Несколько электричек, курсирующих между Александровом, Орехово-Зуево и Куровском выведены из расписания. Пригородный поезд № 6424/6423 Александров – Куровская отправится в рейс на 13 минут раньше, а № 6444 Александров – Орехово-Зуево – позже на 4 часа 31 минуту", – уточняется в публикации.

Граждан просят заранее смотреть актуальное расписание. Оно доступно в приложении "РЖД Пассажирам" и на официальном сайте перевозчика, а также на станциях.

Между тем до конца января в связи со строительством московского городского вокзала Петровско-Разумовская поменялся график движения поездов МЦД-1. Изменения в расписании вступили в силу 9 января и действуют с 19:00 до 07:30.

На Савеловском направлении частично увеличили интервалы движения составов. После 19:00 – до 15 минут, а после 23:00 – до одного часа. С начала движения до 07:00 интервалы увеличены до 40 минут.

