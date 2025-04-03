Движение на Большой кольцевой линии метро восстановлено

На Большой кольцевой линии метро снова все работает в штатном режиме. Как сообщили в департаменте транспорта, движение поездов полностью восстановлено и вводится в график. Станция "Текстильщики", где ранее произошло задымление состава, открыта для пассажиров.

Никто не пострадал. Поезд обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. Причины инцидента устанавливает специальная комиссия.

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