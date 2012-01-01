Адвокат Паршин надеется на переквалификацию обвинения по делу сестер Хачатурян

Бутырский суд Москвы вынес посмертный приговор Михаилу Хачатуряну, убитому собственными дочерьми в 2018 году. Мужчину обвинили в том числе в сексуальном насилии над девушками и умышленном причинении тяжкого вреда их здоровью. О подробностях громкого дела, а также о том, что ждет сестер после признания отца виновным, – в материале Москвы 24.

Убийство в 2018-м

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Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля 2018 года. По подозрению в убийстве были задержаны три его дочери, с которыми он жил: на тот момент 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина. Все они признали вину во время допроса.

По данным следствия, в тот день Хачатурян вернулся домой из Научно-практического психоневрологического центра им. Соловьева, где проходил лечение. В квартире вспыхнул конфликт, во время которого он распылил дочерям в лицо перцовый баллончик. После этого девушки решили убить отца: когда Хачатурян уснул, они накинулись на него и нанесли многочисленные удары ножом и молотком, в том числе в голову, шею и грудь. Мужчина пытался убежать от дочерей, но скончался в межквартирном холле подъезда.

Полицию вызвала одна из девушек, им предъявили обвинение в жестоком убийстве без отягчающих обстоятельств и отправили в СИЗО. Девушки признали вину и раскаялись, однако заявили, что у них не было другого выхода. Сестры Хачатурян утверждали, что пойти на преступление их вынудили постоянные истязания со стороны отца.

27 сентября 2018-го меру пресечения девушкам изменили на запрет определенных действий. В частности, им запрещено пользоваться интернетом, разговаривать со свидетелями и друг с другом. По словам их матери Аурелии Дундук, которую Михаил Хачатурян выгнал из дома еще в 2015 году, девушки могли ходить в школу и заниматься хобби – "рисовать, читать". Запрет определенных действий установлен по сей день.

Избивал и называл "тварями"

Фото: ok.ru/МИХАИЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ

В ходе следствия всплывали шокирующие детали. Было установлено, что Михаил Хачатурян долгое время причинял дочерям "физические и психические страдания". Также биологические экспертизы подтвердили, что мужчина подвергал их – в том числе младшую – сексуальному насилию. У самого Хачатуряна, согласно посмертно проведенной экспертизе, было расстройство личности.

Нанесенные отцом побои девушки фиксировали на мобильный телефон: по словам их матери, они долго никому не показывали видео из-за страха. Позднее в СМИ появился ролик, где отец ругает стоящих вдоль стены сестер за беспорядок, называет "тварями" и бьет одну из них ногой.

После большого резонанса, который вызвало дело сестер Хачатурян, на их защиту встало огромное количество людей, в том числе знаменитости. Одним из них стал вокалист рок-группы System of a Down Серж Танкян, который попросил у суда "снисхождения с учетом ошибки системы". В соцсетях, а также в офлайн – в Москве, Нью-Йорке, Лондоне и Берлине – запускали акции в поддержку Марии, Ангелины и Крестины.



В свою очередь, родственники мужчины настаивали, что Михаил Хачатурян таким образом пытался воспитывать дочерей в соответствии с патриархальными канонами. Однако адвокаты девушек впоследствии раскрыли другие жуткие детали: в доме якобы под запретом были слова "соль", "боль", "ком", а также производные и созвучные слова, штрихкоды, цифры 6 и 8.

"Всерьез считая себя праведником, Хачатурян считал, что любой грех он сможет отмолить, а насилие над домашними он таковым и вовсе не считал", – говорили защитники.





защита сестер Хачатурян Как помещик, Хачатурян дома всегда держал при себе звонок с кнопкой и нажимал на нее всякий раз, когда ему что-то было нужно. На вызов девочки должны были прибегать к отцу даже ночью, приносить ему еду и напитки и обязательно стоять рядом, пока он не уснет. Спать и есть мать девочек и дочери могли только по команде Хачатуряна. За несоблюдение любого из правил или просто из-за приступа немотивированной ярости – кулачная расправа.

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Кроме того, мужчина бил сестер пистолетной рукояткой по голове, а в одну из них стрелял из пневматического оружия. А выгнав их мать Аурелию из дома, начал практиковать с ними извращенные "игры". Сестрам на тот момент было 14, 15 и 16 лет, и "из любви к матери" они решили это от нее скрыть. При этом родственники убитого отца были в курсе его издевательств.

"В материалах дела зафиксировано, что, когда однажды Хачатурян заставлял одну из девочек принять с ним ванну, дочери позвонили дяде Сергею, а тот – двоюродному брату Арсену. Они приехали, но в квартиру зайти побоялись", – говорили адвокаты.

Сама Аурелия рассказывала, что супруг избивал ее при детях из-за мелочей – "не так заварила чай", "неправильно прошла мимо". Кроме того, он запрещал ей разговаривать по телефону и выходить из дома, а также угрожал оружием. Когда он выгнал жену, то запретил общаться с дочерьми – в противном случае он пригрозил ей смертельной расправой. Помимо девушек, у Аурелии и Михаила был старший сын Сергей, которого отец выгнал из своей квартиры после его 16-летия.

Что ждет сестер?

В 2019 году девушкам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данной статье им грозило до 20 лет лишения свободы.

При этом в 2021 году сестры Хачатурян были официально признаны потерпевшими по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их погибшего отца. А 21 апреля 2025-го Бутырский суд Москвы признал мужчину виновным в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц. Кроме того, Хачатурян признан виновным в изготовлении порнографических материалов и их распространении в интернете: ранее адвокат одной из сестер Ярослав Пакулин сообщал, что Михаил отправлял ролики одной из свидетельниц по делу. При этом уголовное преследование по всем эпизодам было прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Защитник одной из сестер Алексей Паршин заявил журналистам, что после оглашения приговора ждет переквалификацию обвинения в адрес девушек на необходимую самооборону. Однако сестра Хачатуряна Наира уже объявила СМИ о намерении обжаловать приговор в отношении ее брата.