Эксперт в области цифровой трансформации Шуцман высоко оценил мессенджер MAX

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Александра Погиба

Экс-менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint и эксперт в области цифровой трансформации Джозеф Шуцман в ходе анализа дал высокую оценку технологической стороне мессенджера MAX. Об этом сообщила газета "Известия".

Шуцман подчеркнул, что MAX является серьезной заявкой России на построение собственной, защищенной цифровой экосистемы. Он отметил, что небольшой размер российского мессенджера – это признак высокого уровня инженерной подготовки и уважения к пользователям.

К сильным сторонам MAX эксперт отнес глубокую интеграцию с государственными услугами и бизнес-приложениями, а также качество связи, использование проверенных опенсорс-решений, ускоряющих разработку, и сбалансированный подход к разрешениям для смартфона.

Ранее глава VK Владимир Кириенко сообщил, что количество пользователей, зарегистрированных в мессенджере MAX, превысило 35 миллионов человек. Он указал, что с момента запуска платформы ее аудитория постепенно увеличивается.