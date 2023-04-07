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Новости

07 апреля, 15:00

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Зоологи научили медведя Диксона новой команде

Зоологи научили медведя Диксона новой команде

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В Московском зоопарке рассказали, сколько займет полное восстановление медведя Диксона

Медведь Диксон, которого с ранениями привезли лечиться в Москву из Красноярского края, разучил новую команду "Дай". Теперь по просьбе зоологов он может дать им в руки тренировочную палочку.

Упражнение разучивали в течение месяца. Раньше медведь мог передать палочку только зубами, а теперь помогает себе лапой, чтобы она не упала раньше времени. Благодаря упражнению Диксон при необходимости всегда сможет спокойно отдать посторонний предмет, случайно попавший в его вольер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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