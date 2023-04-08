ФК "Торпедо" одержал первую победу после назначения Клотета

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Московский "Торпедо" одержал победу над воронежским "Факелом" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая проходила на домашнем стадионе столичного клуба в "Лужниках", завершилась со счетом 2:0.

Это первая победа "Торпедо" после назначения главным тренером испанца Пепа Клотета, и третья – с начала текущего сезона РПЛ. Последний раз клуб побеждал в сентябре прошлого года, когда обыграл ЦСКА. А в марте этого года москвичи получили три очка из-за присуждения технического поражения клубу "Пари Нижний Новгород".

Сейчас на счету "Торпедо" 13 очков. Команда занимает 16-ю, последнюю строчку в турнирной таблице. Как отметил в беседе с ТАСС президент клуба Ярослав Савин, победа над "Факелом" повышает шансы "Торпедо" остаться в РПЛ.

22 марта стало известно об уходе Андрее Талалаева с должности главного тренера "Торпедо". Спустя несколько дней его место занял испанец Жозеп Клотет, который до этого тренировал итальянские клубы "Брешиа" и СПАЛ.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!