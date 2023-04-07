Москва онлайн покажет, как актриса Екатерина Шпица читает текст "Тотального диктанта"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

8 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть, как актриса и телеведущая Екатерина Шпица читает текст "Тотального диктанта" в РГГУ.

В этом году текст для диктанта написал журналист, писатель, финалист премии "Большая книга" Василий Авченко. Он посвящен путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

Акция "Тотальный диктант" предусматривает очный и дистанционный форматы участия. По традиции текст продиктуют известные личности в музеях, библиотеках, университетах и так далее. Чтобы прийти на диктант лично, нужно заранее зарегистрироваться. Узнать результаты контрольной можно будет через две недели на сайте акции.

Смотрите прямую трансляцию 8 апреля в 13:50 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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