РФ намерена вынести на обсуждение в Совбезе ООН теракт против Татарского

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российская Федерация намерена в Совбезе ООН поставить на обсуждение тему террористического акта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Террористический акт, который сейчас расследуется российскими правоохранительными органами, безусловно, станет одной из тем обсуждения Совета безопасности ООН по целому ряду причин, о которых мы сегодня уже говорили", – передает ТАСС ее слова.

Во время брифинга, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия ставить на уровень СБ ООН вопрос о террористической деятельности Украины в связи с убийством Татарского, Захарова подчеркнула, что российское представительство при организации ООН детально представляет всю фактологию, имеющую отношение к повестке Совбеза.

Захарова заявила, что Россия будет отстаивать свои национальные интересы на площадке ООН.

2 апреля в результате теракта в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате взрыва также пострадали 42 человека.

По данным следствия, подозреваемая Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку и подарила ее военкору. Предмет был начинен взрывным устройством. Саму Трепову впоследствии задержали.

Басманный столичный суд арестовал девушку до июня этого года. Во время допроса Трепова призналась, что принесла этот предмет в кафе, однако не стала отвечать на вопрос, кто передал ей эту статуэтку.



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