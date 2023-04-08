Россия столкнулась с дефицитом "Монополии" – СМИ

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

С полок российских магазинов пропали настольные игры Uno и "Монополия" после ухода с рынка РФ компании Hasbro. Об этом пишет РБК после опроса представителей торговых сетей.

Так, приобрести перечисленные игры не получится в магазинах двух крупных сетей – Hobby Games и "Мосигра". Представители последней отмечают, что запасы популярной экономической "настолки" исчерпались практически сразу после нового года, а поставок пока не ожидается.

Найти ту же "Монополию" все еще можно, однако речь идет об остатках ее коллекционных изданий. Также игра продается на маркетплейсах, но едва ли не у всех продавцов она осталась в последнем экземпляре. А по объявлениям со стоимостью ниже трех тысяч рублей, как отмечают сами покупатели, продаются подделки.

В РБК напомнили, что в минувшем марте Минпромторг РФ включил "Монополию" в перечень товаров для параллельного импорта. Тем не менее, как объясняют в "Детском мире", поставки игры в РФ все равно не осуществляются, потому что импортные варианты не имеют русификации.

Ранее в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве на месте бывшей точки Hamleys открылся магазин "ЦДМ Игрушки". Отмечалось, что ассортимент магазина состоит из более чем 20 тысяч позиций, в том числе игрушек, настольных игр, наборов для творчества и косметики.



В ЦДМ на Лубянке состоялось открытие магазина игрушек

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