Магазин "ЦДМ игрушки" открылся на месте бывшей точки Hamleys

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Магазин "ЦДМ игрушки" открылся в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве на месте бывшей точки Hamleys.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе магазина, в ассортименте более 20 тысяч позиций: игрушки, настольные игры, конструкторы, наборы для творчества, косметика, сладости и другие товары.

Площадь торгового пространства составляет 7 тысяч квадратных метров. Магазин является одним из крупнейших в мире.

В свою очередь, Hamleys планировал переименоваться в "Винни" и дополнить ассортимент одеждой и обувью. Сейчас в России два магазина бренда представлены в Москве и Сочи.

До этого датский производитель игрушек LEGO приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в России. Такое решение было принято из-за санкций, введенных после начала специальной операции России на Украине.

С заявлением о приостановке поставок в РФ компания сообщила о пожертвовании более 16,5 миллиона долларов на поддержку народа Украины.



Магазины Lego в РФ сменили название на "Мир кубиков"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!