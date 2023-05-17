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17:13

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную выставке-форуму "АРХ Москва"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

18 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению XXVIII Международной выставки-форума архитектуры и дизайна "АРХ Москва".

О выставочной и деловой программах, участниках выставки-форума будут рассказывать:

  • главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов;
  • руководитель выставки-форума "АРХ Москва", генеральный директор компании "Экспо-парк выставочные проекты" Василий Бычков;
  • программный директор выставки-форума "АРХ Москва" Оксана Надыкто;
  • победитель премии "Архитектор года" в 2022 году, основатель архитектурного бюро "Цимайло Ляшенко и партнеры" Николай Ляшенко.

Смотрите прямую трансляцию 18 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция

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