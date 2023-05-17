Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную выставке-форуму "АРХ Москва"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

18 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению XXVIII Международной выставки-форума архитектуры и дизайна "АРХ Москва".

О выставочной и деловой программах, участниках выставки-форума будут рассказывать:



главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов;

руководитель выставки-форума "АРХ Москва", генеральный директор компании "Экспо-парк выставочные проекты" Василий Бычков;

программный директор выставки-форума "АРХ Москва" Оксана Надыкто;

победитель премии "Архитектор года" в 2022 году, основатель архитектурного бюро "Цимайло Ляшенко и партнеры" Николай Ляшенко.

Смотрите прямую трансляцию 18 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.