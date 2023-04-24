Капремонт Жуковского путепровода выполнили более чем наполовину

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Капитальный ремонт Жуковского путепровода около Павелецкого вокзала завершен более чем на 50%. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

"В настоящее время специалисты приступили к устройству тел опор. Это трудоемкая и ответственная задача, поскольку от опор в существенной мере зависит прочность всего мостового сооружения. При расчетах учитывается также воздействие ветра и другие нагрузки", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

До этого в районе путепровода установили опоры контактной сети и заменили контактный провод. Там же разобрали мостовое полотно, демонтировали 12 балок пролетных строений, трех опор и двух переходных плит.

На завершающем этапе на мосту уложат новое покрытие. Близлежащую территорию благоустроят.

Некоторые работы проводят исключительно в ночное время суток. Это делается для сохранения безопасности сотрудников и пассажиров.

До этого в центре Москвы капитально отремонтировали филиал дома культуры "Стимул". В здании были полностью заменены инженерные системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, а также были установлены системы вентиляции и кондиционирования.

