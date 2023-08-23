"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтируют в Беговом районе

На севере столицы проходит капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится на 5-й улице Ямского Поля.

Дом был возведен в 1937 году. Специалисты заменят инженерные сети, а также обновят фасад здания. Его ремонт начался с расчистки штукатурного слоя. После этого специалисты заделали трещины и восстановили локальные повреждения кирпичной кладки. Следующий этап – работы по сохранению декора. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".