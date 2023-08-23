Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:05

Город

"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтируют в Беговом районе

"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтируют в Беговом районе

"Мой район. Обратная связь": в Москве началась реставрация памятника Юрию Гагарину

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновят дом 1966 года в Рязанском районе столицы

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": затор образовался на 25-м километре МКАД

Белый медведь Диксон разыграл сотрудников Московского зоопарка

Детский кластер создадут в столичном парке "Яуза"

Разбросанные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

На севере столицы проходит капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится на 5-й улице Ямского Поля.

Дом был возведен в 1937 году. Специалисты заменят инженерные сети, а также обновят фасад здания. Его ремонт начался с расчистки штукатурного слоя. После этого специалисты заделали трещины и восстановили локальные повреждения кирпичной кладки. Следующий этап – работы по сохранению декора. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика