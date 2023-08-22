Разбросанные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Разбросанные в Москве арендные и личные самокаты и велосипеды будут перемещать на спецстоянки для безопасности пешеходов. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

"Они создают угрозу травм, ДТП и снижают пропускную способность дорог и тротуаров", – отметили в телеграм-канале ведомства.

В столичном Дептрансе такой способ решения проблемы назвали эффективным. В сообщении добавили, что арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, отмеченных в сервисах аренды.

В ведомстве уточнили, что личный транспорт, кроме техники для маломобильных граждан, не должен мешать другим участникам дорожного движения. Контролировать соблюдение этих правил будет ЦОДД. В свою очередь, перемещением самокатов и велосипедов на спецстоянки займется "Московский паркинг".

Со спецстоянок забрать технику смогут владельцы или их представители, предоставив документы на собственность на каждое транспортное средство.

"Вопрос вашей безопасности и комфорта на улицах города – это наш безусловный приоритет", – заключили в столичном Дептрансе.

Накануне сообщалось, что в единый абонемент "МультиТранспорт" включили возможность оформления поездок на самокатах и такси. Ранее по нему были доступны только поездки на городском общественном транспорте и велосипедах сервиса "Велобайк".

Базовый абонемент действует 30 дней и включает безлимитные поездки на автобусах, электробусах и трамваях, в метро, на МЦК и МЦД, в том числе в пригородной зоне. Дополнительно в тариф можно включить 10, 20 или 40 поездок на такси от или до ближайших станций.

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