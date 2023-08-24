Жителей столичного региона предупредили о радиационном тумане с видимостью до 1 км

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на пятницу, 25 августа, в столичном регионе ожидается плотный радиационный туман с видимостью менее одного километра, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за прихода антициклона осадки прекратятся, облака поредеют, ветер утихнет, а воздух остынет до 8–10 градусов тепла.

"Влажность повысится до закритической, на траве появится утренняя роса – идеальный набор параметров для формирования радиационного тумана с ухудшением видимости менее километра", – сказал синоптик.

Тишковец подчеркнул, что, как правило, такой туман рассеивается через 2–3 часа после восхода солнца в 05:20. Он рассказал, что радиационный туман возникает над поверхностью земли, которая остывает в результате излучения тепла в атмосферу.

"При понижении температуры до точки росы содержащийся в воздухе водяной пар конденсируется в мельчайшие капли, кристаллы или их смесь. Над землей зависает плотная пелена – радиационный туман", – заключил метеоролог.

В Москве и Подмосковье в ночь на 25 августа объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать с 21:00 24 августа до 09:00 25 августа.

До этого сообщалось, что 24 августа может стать самым холодным днем в Москве с начала лета. Температура воздуха в городе не поднимется выше 18 градусов.

Между тем в Европейской России минувшей ночью зафиксировали первые заморозки. Температура воздуха опустилась ниже нуля в Костромской и Кировской областях.



"Атмосфера": 12 градусов ожидается в столице вечером 24 августа