24 августа в Москве может стать самым холодным днем с начала августа

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Четверг, 24 августа, может стать самым холодным днем в Москве с начала месяца. Столбики термометров в этот день не поднимутся выше 16–18 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, погоду в столице сформирует тыловая, холодная часть циклона с центром над севером Зауралья. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Леус обратил внимание, что такая погода соответствуют началу второй декады сентября.

Синоптик добавил, что в пятницу осадков не ожидается, а температура воздуха составит 18–20 градусов выше нуля.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в столицу пришла ранняя осень. Синоптик отмечал, об этом свидетельствуют дожди и температура, которая опустилась 23 августа до 16 градусов. Ветер в этот день был северо-западных направлений.

Синоптики спрогнозировали дожди в Москве до конца недели