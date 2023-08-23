Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшие выходные

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До 22 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Моске в ближайшие выходные, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, к выходным, 26–27 августа, температура в столице должна улучшиться, это произойдет из-за поднявшегося атмосферного давления.

"Мы ждем, что у нас и в субботу, и воскресенье если и будет дождь, то он будет лишь локальный и небольшой. То есть таких вот дождей, как были в прошедшие выходные дни, мы не ожидаем", – отметила она.

Позднякова добавила, что ночи в городе все еще будут холодными, минимальный показатель температуры будет находиться в пределах 10–12 градусов.

В субботу, 26 августа, воздух в городе прогреется до 20 градусов, вероятно выпадение осадков, а в воскресенье, 27 августа, столбики термометров будут показывать температуру в пределах 20–22 градусов.

"Дожди будут небольшими, не исключено, что субботний день обойдется без дождя, потому что там на Москву будет распространяться с запада гребень антициклона, атмосферное давление приблизится к климатической норме", – резюмировала она.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявлял, что в столицу пришла ранняя осень, 23 августа в городе пройдут дожди, а температура воздуха опустится до 16 градусов тепла. Ветер в этот день будет северо-западных направлений, небольшой, атмосферное давление останется на уровне ниже нормы, 742–744 миллиметра ртутного столба.

В связи с непогодой Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными на дорогах, не отвлекаться на телефоны во время движения и соблюдать скоростной режим из-за дождя, который местами пройдет в городе.



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