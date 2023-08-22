Ночь 22 августа в Москве стала самой холодной с начала месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночь 22 августа в Москве стала самой холодной в этом месяце. Об этом специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

По ее информации, минимальная температура, зафиксированная на главной метеостанции столицы ВДНХ, составила 11,8 градуса. В Подмосковье было еще холоднее.

Так, столбики термометров в Клину показывали 7,5 градуса, в Дмитрове – 9 градусов, поделилась синоптик. Самую низкую температуру зафиксировали на востоке Подмосковья, в Черустях – 6,1 градуса.

"Последний раз относительно прохладными были ночи 21 и 22 июля, на ВДНХ было около 9 градусов", – заключила Позднякова.

Ранее москвичам рассказали о погоде 22 августа. В столице воздух прогреется до 18–20 градусов, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов. Прогнозируется облачная погода, дождь и переменный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

До этого ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что 21 августа станет последним летним днем в Москве. В связи с этим в городе завершится купальный сезон.

"Утро": 20 градусов ожидается в столице 22 августа