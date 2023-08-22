07:01Общество
Москвичам рассказали о погоде 22 августа
Фото: Москва 24
Во вторник, 22 августа, в Москве и области прогнозируется облачная погода и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.
Переменный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявляла, что ночь с 21 на 22 августа будет самой холодной с начала текущего месяца. Прохладная погода прогнозируется в Москве и области до конца недели, напомнила синоптик.
Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также сообщал, что 21 августа станет последним летним днем в Москве, в связи с чем в городе завершится купальный сезон.
"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 22 августа
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