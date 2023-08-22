Москвичам рассказали о погоде 22 августа

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Во вторник, 22 августа, в Москве и области прогнозируется облачная погода и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Переменный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявляла, что ночь с 21 на 22 августа будет самой холодной с начала текущего месяца. Прохладная погода прогнозируется в Москве и области до конца недели, напомнила синоптик.

Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также сообщал, что 21 августа станет последним летним днем в Москве, в связи с чем в городе завершится купальный сезон.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 22 августа