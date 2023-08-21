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11:57

Общество

Москвичей предупредили о похолодании до 15 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На неделе с 21 августа в столице прогнозируются дожди и понижение температуры до 15 градусов. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Во вторник, 22 августа, в столице будет облачная погода с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь, днем – просто кратковременные осадки. Температура воздуха в ночные часы составит 12...14. Днем во вторник воздух прогреется до 17…19 градусов", – отметила синоптик.

Такая же погода сохранится и в среду. На протяжении суток местами возможен небольшой кратковременный дождь, температура воздуха днем составит 17...19 градусов.

В четверг температура воздуха в ночные часы может опускаться до 10…12 градусов. Днем ожидается 15...18 градусов, местами небольшой кратковременный дождь.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

В пятницу минимальная температура прогнозируется в пределах 8...13 градусов. "Дневная температура будет в пределах 16...21 градуса, местами небольшой кратковременный дождь", – заключила специалист.

Ранее руководитель "Яндекс Погоды", метеоролог Александр Ганьшин рассказал, что предстоящий сентябрь в Центральной России по температурному режиму может оказаться на 2,8 градуса теплее, чем год назад. При этом, по прогнозам специалиста, количество осадков осенью будет соответствовать норме по климату.

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