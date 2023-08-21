11:14Общество
Повышенные уровни угрозы из-за жары объявили в 64 департаментах Франции
Фото: AP Photo/Michel Euler
Метеорологи объявили оранжевый и желтый уровни погодной опасности в 64 департаментах материковой части Франции. Об этом сообщает Meteo France.
"В 50 департаментах объявлен оранжевый (предпоследний) уровень климатической опасности, еще в 14 департаментах объявлен желтый уровень", – говорится в сообщении.
Накануне во многих коммунах на юге страны температура воздуха превысила 40 градусов. В частности, в Каркасоне наблюдался показатель в 40,8 градуса, в Ниме – 41 градус, а в Салендре и Гропьере – 42,2 градуса.
Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу в пик солнечной активности, а также употреблять больше воды. Особенно чувствительным к погодным условиям людям посоветовали следить за состоянием здоровья.
Ранее аномальную жару спрогнозировали на юге России. В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ ожидается жара с температурой 33–39 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Подобные значения окажутся на 4–6 градусов выше нормы.
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