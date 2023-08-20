Температура воды у побережья Черного моря на следующей неделе останется высокой – синоптик

Фото: depositphotos/shanin

Температура воды на побережье Черного моря в Краснодарском крае останется высокой в течение следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, температура будет колебаться в пределах от 27 до 29 градусов. Что касается температуры воздуха, то на юге европейской России на следующей неделе она будет в диапазоне 32–38 градусов.

Кроме того, в данном регионе ожидается высокий ультрафиолетовый индекс – от 7 до 9. Это означает, что с 11:00 до 15:00 желательно не находиться под прямыми солнечными лучами, поскольку загорать в это время может быть вредно для кожи.

На побережье Балтийского же моря прогнозируется комфортный индекс ультрафиолетового излучения – около 4. Тем не менее в Калининградской области также ожидается очень жаркая погода в выходные, порядка 35 градусов. Температура до 30 градусов сохранится и в начале недели.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов РФ ожидается жара с температурой 33–39 градусов в ближайшие дни.

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) назвала аномальную жару в июле и августе новой нормой. Организация подчеркнула, что прошлый месяц оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

"Атмосфера": дождливая погода ожидается в Москве 20 августа