Москвичей предупредили о самой холодной с начала августа ночи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Предстоящая ночь в Москве будет самой холодной с начала августа, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"В первый день недели погоду в столичном регионе еще будет формировать область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Но вторжение холода началось, на уровне 1,5 километра за день температура понизится почти на 4 градуса", – заявила она.

Днем до полудня столбики термометра покажут до 17–19 градусов, уточнила синоптик. После этого ожидается дождь, который несколько остудит воздух. Средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы на пару градусов, что произойдет впервые в августе. Прохладная погода прогнозируется в Москве и области до конца недели.

Ранее ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 21 августа станет последним летним днем в Москве, в связи с чем в городе завершится купальный сезон. В понедельник установится идеальный температурный комфорт и весь день будет светить солнце, заявил он.

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