Синоптик пообещал москвичам последний по-летнему теплый день 21 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Погода в Москве 21 августа будет по-летнему теплой, сообщил ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, установится идеальный температурный комфорт и весь день будет светить солнце. При этом синоптик уточнил, что климатически это будет последний летний день, в связи с чем закончится купальный сезон.



Ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух в Москве прогреется до 20… 22 градусов, по области – до 18… 23 градусов. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий уровень погодной опасности в Москве повысили до предпоследнего, оранжевого уровня.

Предупреждение действует до 18:00 понедельника, 21 августа. Оранжевый уровень погодной опасности означает, что велика вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 20 августа на главной метеостанции столицы ВДНХ выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 55% месячной нормы.

Интенсивные ливни прошли в Москве