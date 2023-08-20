Около 55% месячной нормы осадков выпало в Москве 20 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 20 августа, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, выпало 43 миллиметра осадков, что является 55% от месячной нормы. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

Эксперт напомнил, что прошедшие до этого 19 дней месяца принесли около 12 миллиметров дождя (15% от месячной нормы). На других метеостанциях Москвы выпало от 1 миллиметра во Внуково до 19 миллиметров в Тушино, добавил он.

По информации синоптиков, в Московской области наибольшее число осадков зафиксировали в Железнодорожном (24 миллиметра), Электроуглях (29 миллиметров) и Новом Иерусалиме (36 миллиметров, что составляет 54% от нормы августа).

Штормовое предупреждение о ливне, грозе и граде было объявлено в Москве 20 августа. Прогнозировалось, что при грозе порывы ветра достигнут 12–17 метров в секунду.

Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий уровень погодной опасности в Москве был повышен до предпоследнего оранжевого уровня. На улицы столицы в связи с дождем и грозой вышли 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

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