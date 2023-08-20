300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока вышли на улицы столицы из-за дождя

Фото: телеграм-канал "Мосводосток"

300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" вышли на улицы столицы в связи с дождем и грозой. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства города.

"По прогнозам синоптиков, дождь, местами ливень, продлятся до 21:00. Может выпасть более 20% месячной нормы осадков", – говорится в сообщении.

Согласно информации, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В комплексе попросили москвичей соблюдать осторожность на улице в непогоду.

Утром 20 августа МЧС РФ предупреждало о дождях, местами ливнях и грозе. Гидрометцентр России отмечал, что днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 24 до 26 градусов, а в Подмосковье – от 22 до 27 градусов. Ночью температура в Москве опустится до 14 градусов, по области – до 12 градусов.

Столичный Дептранс посоветовал водителям автомобилей снизить скорость движения, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Также москвичей попросили парковаться вдали от деревьев, избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не находиться под деревьями.

Позже спасатели объявили штормовое предупреждение о ливне, грозе и граде. По данным синоптиков, такая непогода сохранится до конца суток.

В частности, из-за неблагоприятных погодных условий уровень погодной опасности в Москве повышен до предпоследнего оранжевого уровня. Предупреждение действует с 18:00 воскресенья до 18:00 понедельника.

МЧС РФ объявило в Москве экстренное предупреждение из-за грозы