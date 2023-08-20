Москвичей предупредили о грозе и граде 20 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В последний день недели в Москве прогнозируется переменная облачность с кратковременным дождем, местами сильным. Кроме того, ожидается гроза, местами может пройти град, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 24 до 26 градусов, а в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 14 градусов, по области – до 12 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву на следующей неделе придут переменчивая погода с осадками и похолодание. Температура при этом значительно снизится.

В частности, уточнила специалист, самыми холодными днями на следующей неделе в столице могут стать среда и четверг, 23 и 24 августа.

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