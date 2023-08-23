Синоптик заявил о наступлении ранней осени в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В Москве наступила ранняя осень, уже в среду, 23 августа, в городе ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха опустится до 16 градусов тепла. Об этом в беседе с News.ru рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Пришла ранняя осень в позднее лето. 23 августа в Москве ожидаются кратковременные, но не сильные дожди. Температура при этом в дневные часы составит 16 градусов тепла. Ветер будет северо-западных направлений, небольшой", – сказал синоптик.

Что касается атмосферного давления, то до конца недели оно будет оставаться на уровне ниже нормы, сейчас это 742–744 миллиметра ртутного столба.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 23 августа может стать самым дождливым днем недели. Погода в столице возвращается в традиционное для конца августа состояние, отметил он.

Ранее сообщалось, что ночь 22 августа стала самой холодной в Москве с начала текущего месяца. Так, минимальная температура воздуха на главной метеостанции на ВДНХ составила 11,8 градуса. При этом в подмосковных Черустях она опускалась до 6,1 градуса.



Синоптики спрогнозировали дожди в Москве до конца недели