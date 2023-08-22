Дожди и небольшое похолодание придут в Москву 23 августа

Фото: Мосвка 24/Антон Великжанин

В Москве на 23 августа спрогнозировали дождь и снижение температуры воздуха до 18 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это будет самый дождливый день недели. После 28–30 градусов, которые были на прошлой неделе, конечно, это резкое понижение температуры", – заявил он.

По словам Вильфанда, климат возвращается к "традиционной погоде" для конца августа, поэтому такое снижение температуры нельзя назвать похолоданием. Он добавил, что до конца недели температура будет сохраняться на уровне 16–20 градусов тепла по Москве и Московской области. При этом научный руководитель Гидрометцентра отмечает, что временами будут выпадать кратковременные осадки.

Ранее сообщалось, что ночь 22 августа в Москве стала самой холодной в этом месяце. Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что минимальная температура, зафиксированная на главной метеостанции столицы ВДНХ, составила 11,8 градуса. В Подмосковье было еще холоднее.

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 22 августа