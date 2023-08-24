Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Московском регионе

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В Москве и Подмосковье в ночь на 25 августа будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Период предупреждения – с 21:00 24 августа до 09:00 25 августа. Местами ожидается туман", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что 24 августа может стать самым холодным днем в Москве с начала лета. Температура воздуха в городе не поднимется выше 18 градусов.

Между тем в Европейской России минувшей ночью зафиксировали первые заморозки. Температура воздуха опустилась ниже нуля в Костромской и Кировской областях.



"Атмосфера": 12 градусов ожидается в столице вечером 24 августа