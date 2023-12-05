Экскурсии по 14 фабрикам и заводам Москвы пройдут в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дополнительные экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром" пройдут на 14 столичных фабриках и заводах с 11 по 22 декабря. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сообщает портал мэра и правительства города.

По его словам, в текущем году очные экскурсии проводили ежемесячно в честь юбилейного года проекта. Так, в ноябре организовали свыше 180 экскурсий, которые посетили более 4,5 тысячи человек. Но спрос не уменьшается, в связи с чем было решено провести дополнительные 36 туров по 14 городским фабрикам и заводам, сказал Овчинский, добавив, что посетители смогут познакомиться с производством напитков, кондитерских изделий, ювелирных украшений, игрушек, обуви и другой продукции.

Отмечается, что завод "Эстет" проводит экскурсии, на которых гостям рассказывают об изготовлении ювелирных украшений, в том числе на 3D-принтере. О развитии космической и авиационной отрасли можно узнать в Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева, ПАО "Ил" и НПО "Молния", а о производстве кондитерских изделий – в холдинге "Объединенные кондитеры".

За высокую активность гости могут получить призы, среди которых – умные колонки, портативные зарядки, термосы, шоперы и другое. Чтобы попасть на экскурсию, необходимо зарегистрироваться в мини-приложении "Открытая промышленность", пройдя специальные задания.

Ранее сообщалось, что свыше 11 тысяч москвичей посетили новые флагманский и урологический центры Боткинской больницы, а также комплекс инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 благодаря проекту открытых экскурсий.

Посетители познакомились с работой медучреждений, их оборудованием, а также могли поучаствовать в иммерсивном шоу "Заражение", примерить медицинскую форму и сделать фото на память в специальной зоне.

Более 11 тысяч москвичей посетили экскурсии в крупнейших столичных больницах