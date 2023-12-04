Свыше 11 тысяч москвичей посетители экскурсии в крупнейших больницах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 11 тысяч москвичей посетили новые флагманский и урологический центры Боткинской больницы, а также комплекс инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 благодаря проекту открытых экскурсий. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, такой формат оказался востребованным среди граждан и получил позитивные отзывы. Из-за высокого спроса было расширено количество слотов записи, по мере строительства медучреждений проект будет продолжаться, сказала Ракова.

Во флагманском и урологическом центрах Боткинской больницы гости познакомились с работой цифровой клиники, высокотехнологичного оборудования, хирургических роботов Da Vinci, гибридной операционной, триажного поста, реанимационного зала, диагностической палаты и других. На мини-выставке посетители примерили медицинскую форму и сделали в специальной зоне фото на память.

А в ИКБ № 1 москвичам рассказали, как лечат инфекционные заболевания, о системе мельцеровских боксов для исключения распространения инфекций, продемонстрировали операционную, отделение интенсивной терапии, родильный блок и кувезный бокс для выхаживания недоношенных детей. Также посетители поучаствовали в иммерсивном шоу "Заражение".

Экскурсии проводили врачи и сотрудники центров "Мои документы".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что москвичи могут проверить свое здоровье в 77 центрах госуслуг. Он отметил, что там установлены диагностические центры проверки здоровья. Чтобы оценить функцию внешнего дыхания, уровень сатурации, пульс и ритм сердца, артериальное давление, состав тела и норму калорий, комплексу понадобится около семи минут.

Москвичей пригласили на открытые экскурсии в Инфекционную клиническую больницу № 1