Почти 50 образовательных объектов построили в Сосенском в ТиНАО за 11 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В поселении Сосенском в ТиНАО за 11 лет построили 48 образовательных объектов. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

По его словам, Сосенское является крупнейшим центром развития ТиНАО и ярким примером комплексного развития территорий.

"Здесь построен и продолжает строиться целый ряд многоэтажных жилых комплексов, создаются десятки тысяч рабочих мест, особенно на территории растущего административно-делового центра "Коммунарка", построены новые поликлиники, функционирует крупный клинический комплекс, активно развивается транспортная и инженерная инфраструктура", – цитируют Жидкина на портале мэра и правительства Москвы.

До конца 2023 года в Коммунарке планируют достроить детский сад на Фитаревской улице. При возведении дошкольных образовательных объектов обустраивают комфортные групповые ячейки, залы для занятий, методические и медицинские кабинеты и другие пространства.

Между тем в новых школах создают просторные залы для проведения занятий физкультурой и гимнастикой, мероприятий, а также современные пищеблоки полного технологического цикла. Прилегающие к школам территории благоустраивают.

К 2035 году в ТиНАО планируют построить примерно 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также около 100 культурно-досуговых объектов.

Ранее стало известно, что новый детский сад построят в Даниловском районе Москвы. Дошкольное образовательное учреждение появится на Автозаводской улице. Оно будет рассчитано на 270 детей.

