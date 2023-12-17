Детский сад построят в Даниловском районе Москвы по городской программе

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В Даниловском районе Москвы построят детский сад по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дошкольное образовательное учреждение появится на Автозаводской улице. Оно будет рассчитано на 270 детей.

"Площадь объекта составит 4,4 тысячи квадратных метров, его планируется открыть в 2026 году. Там появится 56 рабочих мест", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что объекты в рамках программы возводятся так, чтобы устроиться на работу могли жители спальных районов. Благодаря этому для горожан пытаются сократить время в пути от дома до работы, а также снизить нагрузку на транспортную систему столицы.

До этого стало известно, что на улице Добролюбова построят детский сад и школу по программе комплексного развития территорий (КРТ). Инвестор вложит в реализацию проекта более 3,7 миллиарда рублей. Детский сад будет рассчитан на 125 человек, школа – на 975 человек.



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