Инвестора для комплексного развития участка на Пресненском Валу определили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексным развитием участка на Пресненском Валу в Москве займется АО "СЗ "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Как единственному участнику аукциона город предложит компании заключить договор о комплексном развитии участка на Пресненском Валу общей площадью 0,76 гектара. Застройщик вложит в реализацию проекта 860 миллионов рублей", – сообщил он.

Стоимость права на заключение договора составила 16,96 миллиона рублей. После оформления соглашения инвестор сможет приступить к строительству.

В рамках реорганизации на территории построят детский сад на 175 детей площадью 3,5 тысячи "квадратов". Благодаря этому жители Пресненского района получат дошкольное учреждение в шаговой доступности, подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее стало известно, что школу и детский сад в рамках реализации КРТ построят на улице Добролюбова. Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 3,7 миллиарда рублей. Посещать детский сад и школу смогут 125 и 975 детей соответственно.



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