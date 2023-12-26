Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 22:15

Транспорт

В электродепо "Сокол" открылся сервис-центр от производителя вагонов метро

В электродепо "Сокол" открылся сервис-центр от производителя вагонов метро

"Торги Москвы": как приобрести машино-место на городских торгах

Праздничный поезд начал курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метро

В электродепо "Сокол" открылся сервисный центр от производителя вагонов метро

Сервисный центр "Метровагонмаша" открыли в столичном электродепо "Сокол"

В электродепо "Сокол" поезда будет обслуживать сервисный центр их производителя

Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

Дептранс предупредил о строительных работах на 14-м и 32-м км МКАД

Авиаслужба экстренного реагирования предоставляет высококлассную медицинскую помощь

Проход в поезд по биометрии анонсировали на маршруте Москва – Петербург

В электродепо "Сокол" на Замоскворецкой линии открылся сервисный центр от производителя вагонов метро. Компания, которая их делает, самостоятельно будет следить за состоянием составов. Таким образом, поезда станут обслуживать пожизненно.

Отмечается, что обновление составов на Замоскворецкой линии столичного метро начнется с 2024 года. Чтобы управлять новыми моделями поездов, более 350 машинистов проходят переподготовку, так как управление составами отличается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоРоман МуравьевЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика