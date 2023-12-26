В электродепо "Сокол" открылся сервис-центр от производителя вагонов метро

В электродепо "Сокол" на Замоскворецкой линии открылся сервисный центр от производителя вагонов метро. Компания, которая их делает, самостоятельно будет следить за состоянием составов. Таким образом, поезда станут обслуживать пожизненно.

Отмечается, что обновление составов на Замоскворецкой линии столичного метро начнется с 2024 года. Чтобы управлять новыми моделями поездов, более 350 машинистов проходят переподготовку, так как управление составами отличается.

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