Столичный метрополитен использует оборудование и материалы отечественного производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

​Программы по строительству столичного метро стимулируют развитие промышленных производств в российских регионах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, по его словам, на станциях Московского метрополитена специалисты выполнили отделочные работы в помещениях, площадь которых достигает примерно десять тысяч квадратных метров. Для этого использовались материалы и оборудования отечественных производителей, которые выпускаются в различных регионах страны.

Бочкарев подчеркнул, что в Санкт-Петербурге производят эскалаторы, Урал выпускает рельсы, а в Нижегородской и Новосибирской областях создают стрелочные переводы.

"Панели из сотового алюминия, широко применяемого при архитектурной отделке станций метро, изготавливают на предприятии в городе Видное Московской области", – добавил он.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что высокотехнологичные компании, выпускающие системы магистральной связи и противопожарной безопасности для метро, находятся в Москве и Подмосковье. Оборудование слаботочных систем, радиосвязи и оповещения создаются в Белгороде, Екатеринбурге и Перми.

Также заместитель гендиректора АО "Мосинжпроект" по управлению поставками Константин Гусев рассказал, что специалисты инжинирингового холдинга производят и развивают цифровую платформу контрагентов, которая будет интерфейсом взаимодействия с подрядчиками и поставщиками.

"Помимо работы с договорами, будет возможность работать с финансовыми сервисами, такими как согласование банковских гарантий, получать информацию о возможном кредитном лимите и кредитном рейтинге", – объяснил Гусев.

Кроме того, он уточнил, что портал также помогает создавать конкурентную среду между контрагентами. Так, на главной странице будет продемонстрирован рейтинг с их местами и оценками. Для получения более высокой позиции в списке будут демонстрироваться сведения о "западающих" областях.

Уточняется, что на данный момент портал работает в тестовом режиме, а число регистраций контрагентов возросло до рекордных показателей.

Ранее БКЛ назвали проектом года в сфере транспорта и логистики. Экспертный совет 3-й премии Investment Leaders присудил БКЛ победу в категории "Инвестиции в инновации". Проект также внес вклад в рост налоговых доходов и создал новые рабочие места.



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