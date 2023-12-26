Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт 26 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Москве и активной подготовки к Новому году, сейчас на дорогах увеличилось число поездок. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные ЦОДД.

Движение на Каширском шоссе, проспекте Маршала Жукова и Мичуринском проспекте на данный момент рабочее. Локальные затруднения зафиксировали на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Ясенева, на внешней стороне ТТК от Кутузовского до Комсомольского проспекта, а также на Ленинградском проспекте.

"Во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Бульварном кольце, Садовом кольце и ТТК. В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время – после 20:00", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что на движение влияют:

погодные условия;

низкие скорости;

рост числа автомобилей и поездок в преддверии праздников;

строительные мероприятия.

В течение дня лучше будет отдать предпочтение городскому транспорту – метро, МЦК, МЦД и автобусам. Водителей призвали сохранять бдительность и избегать резких маневров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Это касается в том числе тех улиц, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. По словам мэра, парковки со шлагбаумом в указанный период продолжат работать по своим обычным тарифам.

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