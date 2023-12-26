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26 декабря, 17:15

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Около 5 тыс световых декораций украсили столицу к Новому году

Около 5 тыс световых декораций украсили столицу к Новому году

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Москву украсили к Новому году тысячами световых конструкций. Арки, тоннели, объемные тематические конструкции и сверкающие инсталляции – в этом году на столичных улицах разместили около пяти тысяч декораций. Уличные инсталляции используются не первый год, а для иллюминации выбирают специальные энергосберегающие лампы.

Кроме того, к главным зимним праздникам украсили 39 столичных парков. Подробнее о том, как поменялся праздничный облик города с середины ХХ века, – в эфире телеканала Москва 24.

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