Около 5 тыс световых декораций украсили столицу к Новому году

Москву украсили к Новому году тысячами световых конструкций. Арки, тоннели, объемные тематические конструкции и сверкающие инсталляции – в этом году на столичных улицах разместили около пяти тысяч декораций. Уличные инсталляции используются не первый год, а для иллюминации выбирают специальные энергосберегающие лампы.

Кроме того, к главным зимним праздникам украсили 39 столичных парков. Подробнее о том, как поменялся праздничный облик города с середины ХХ века, – в эфире телеканала Москва 24.